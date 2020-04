Klimaattop Glasgow uitgesteld tot 2021 door coronacrisis

De geplande klimaattop in november in Glasgow wordt uitgesteld tot 2021. Milieu- en klimaatorganisaties hebben begrip voor de beslissing maar waarschuwen ook dat de klimaatambitie niet mag verzwakken.

De geplande 26e klimaattop (COP26) zou van 19 tot 29 november worden gehouden in het Schotse Glasgow. Maar de organisatoren, het VN-klimaatraamwerk (UNFCCC), de Britse regering en de Italiaanse overheid hebben in samenspraak beslist de top uit te stellen. Er moet nog gezocht worden naar een nieuwe datum.

Voorbereiding

“In het licht van de huidige wereldwijde effecten van Covid-19 is het onmogelijk geworden om een ambitieuze, inclusieve COP26 te houden in november 2020”, stelt de Britse overheid in een verklaring. Met het uitstel willen de organisatoren alle partijen meer tijd geven om zich goed voor te bereiden op de top.

Begrip

Milieu- en klimaatorganisaties hebben begrip voor de beslissing. “Op dit moment moeten al onze inspanningen gericht zijn op de strijd tegen de Covid-19-pandemie”, zegt zegt Tasneem Essop, directeur van de koepelorganisatie Climate Action Network. “Overheden moeten prioriteit geven aan de gezondheid, veiligheid en banen van hun burgers. We erkennen de noodzaak van een uitstel van de COP26 naar 2021”.

Ook Greenpeace spreekt van een “begrijpelijke stap” en het Wereldnatuurfonds (WWF) spreekt van een “onvermijdelijke beslissing gezien de omstandigheden”.

Geen afstel

Maar de organisaties waarschuwen ook dat het uitstel geen reden mag zijn voor landen om hun klimaatambities te temperen of uit te stellen.

“We mogen niet vergeten dat deze pandemie zich afspeelt tegen de achtergrond van een ecologische crisis”, zegt Essop. “Een crisis die miljoenen levens bedreigt en de risico’s waar we voor staan nog doet groeien. Net zoals een virus dat zich snel verspreidt, houdt de klimaatverandering geen rekening met landsgrenzen.”

Kans

Ook VN-klimaatbaas Patricia Espinosa waarschuwt dat de klimaatcrisis niet wijkt voor het virus. “Covid-19 is de meest urgente bedreiging voor de mensheid vandaag”, zegt ze. “Maar we moeten niet vergeten dat de klimaatverandering de grootste bedreiging is op lange termijn.”

Economieën zullen snel weer opstarten, zegt Espinosa, en dat is een kans voor landen om het over een andere boeg te gooien. “Het is een kans om de zwaksten te betrekken bij de plannen en de economie in de 21ste eeuw te hervormen op een schone, groene, gezonde, eerlijke, veilige en veerkrachtiger manier.”

