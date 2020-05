Dodelijke combinatie van vochtigheid en hitte neemt wereldwijd toe

Amerikaanse klimaatonderzoekers waarschuwen dat klimaatverandering wereldwijd tot een veel snellere toename van hittedoden leidt dan verwacht. Eerdere studies verwachtten dat in tropische landen tegen het einde van de eeuw een dodelijke combinatie van hitte en vocht kan optreden. Het blijkt echter nu al voor te komen.

Dat schrijft een team onder leiding van het California Institute of Technology in Science Advances. De onderzoekers hebben gegevens van weersextremen onderzocht en concluderen dat de combinatie van extreme hitte met extreem hoge luchtvochtigheid in 38 jaar tijd is verdubbeld. In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd duizenden gevallen geweest van extreem vochtige hittegolven die voor mensen potentieel dodelijke omstandigheden creëerden.

