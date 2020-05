Dus wat gaan we doen? Op 21 mei Hemelvaartsdag

Kom naar het event vanuit je tuin, balkon, je luie stoel…. Op Hemelvaartsdag, vanaf 15:00 gaan we los! Laat je inspireren Jan Terlouw, volg een workshop fermenteren, leer alles over bijen en geveltuinieren of test je kennis met een pubquiz.

Uiteraard is Milieudefensie zelf ook aanwezig. Campaigner Nine de Pater vertelt je alles over onze rechtszaak tegen Shell en directeur Donald Pols beantwoordt de vraag: Hoe komen we duurzaam uit deze crisis?

Scoor snel je gratis kaartje, schrijf je in voor je favoriete workshop en zet de drankjes alvast koud. We zien je online!

Check het programma hier en meld je aan via de ticketshop.

Over DWGWD

Hét duurzaamheidsfestival voor iedereen die in actie wil komen om klimaatverandering terug te dringen. Ga op reis langs de belangrijkste onderwerpen van het klimaatprobleem. Leer van inspirerende sprekers en zie hoe anderen werken aan een nieuwe duurzame wereld. Kom in actie, get your hands dirty, word veranderaar en ga aan de slag met jouw toekomst in de wereld van morgen.

