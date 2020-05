Naar onderen trappen is nu eenmaal makkelijker dan naar boven: Michael Moore

Ook Baudet keurt hem goed, dus dan moet het wel erg zijn.

We hebben de film hier geplakt ergens in april, in goed vertrouwen, want hij was van Michael Moore.

En het zou flauw zijn hem weg te halen. Maar nog flauwer zou het zijn de kritiek te negeren.

George Monbiot schrijft het hier en in zijn gefilmde kritiek gaat hij nog wel wat verder.

Daar noemt hij de film racistisch.