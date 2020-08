Ruim 13.000 stuitingsbrieven om verjaring recht op schadeclaim Lelystad Airport te voorkomen

Ruim dertienduizend particulieren en bedrijven hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) begin dit jaar een stuitingsbrief gestuurd. In de brief gaven ze aan dat ze hun recht op het claimen van een vergoeding van eventuele schade door Lelystad Airport veilig wilden stellen. Driekwart van de brieven komt uit Gelderland en Overijssel. Dat blijk uit cijfers die de samenwerkende burgergroepen hebben opgevraagd.

Begin dit jaar waarschuwden juristen van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), dat op 1 april de officiële termijn van vijf jaar verliep waarbinnen een verzoek tot vergoeding van schade door Lelystad Airport kon worden ingediend. Een merkwaardige situatie, want de opening van dit ‘vakantievliegveld’ is door foutieve rapporten en onder druk vanuit de samenleving keer op keer uitgesteld. Daardoor weet niemand of en zo ja hoeveel schade, bijvoorbeeld door waardevermindering van huizen, kan worden oplopen, mocht het vliegveld toch ooit opengaan.

– Lees verder bij de bron Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen