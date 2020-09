Alarm Lutkemeer, bouw gaat maandag beginnen!

Het lijkt erop dat de aannemer aanstaande maandag (7 september) daadwerkelijk wil beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van het eerste deel van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder. We zullen alles uit de kast trekken om dat te voorkomen en hopen dat iedereen ons daarbij komt helpen.

Buurtbewoners hebben een brief ontvangen dat vanaf maandag met werkzaamheden begonnen wordt. Markus, een aannemer uit Zwanenburg, zou opdracht hebben gekregen om ‘12 meter sloot uit te graven aan de westkant van Business Park Amsterdam Osdorp. Die grond gaat gebruikt worden om de grond te voorbelasten waar later een distributiecentrum op gebouwd moet worden’.

Kom maandag-ochtend om 6:30 u naar de hoek Etnastraat/Lutkemeerweg (kaartje: https://osm.org/go/0E49HtE9B–?layers=N&m=) om je aan te sluiten bij het protest! Neem mondkapje, spelletjes, lakens, verf en kartonnen protestborden mee; wij zorgen voor koffie, thee en koek.

Gaat het je niet lukken om naar de polder te komen? Maandag om 19:30u laten we ons ongenoegen nog eens blijken bij de lui die zich in de Stopera verschuilen. Daar gaan we de vergaderende GroenLinksers met veel lawaai ter verantwoording roepen. Neem je vuvuzela’s, megafoons en andere luide dingen mee om ze geen rust te geven. Vergeet ook je banners, borden en natuurlijk mondkapje niet!

Hieronder: persbericht

Alarm Lutkemeer: bouw gaat maandag 7 september beginnen

Alles lijkt erop dat ze maandag daadwerkelijk willen beginnen met de (voorbereidingen voor de) bouw van het eerste deel van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder. We zullen alles doen dat we kunnen om dat te voorkomen en hopen dat velen ons daarbij komen helpen.

Voor de zomer had projectontwikkelaar SADC (waarvan de gemeente Amsterdam aandeelhouder is) bekend gemaakt dat er een koper was voor het deel van de Lutkemeer waar ze nu op willen gaan bouwen, een stuk van 5,5 ha die gedeeltelijk bestaat uit de akkers van biologische boerderij De Boterbloem. Maar zij en wethouder Marieke van Doorninck hebben geweigerd te vertellen welke multinational dit betreft, alleen dat het een ‘beursgenoteerd bedrijf’ is. Er gaan hardnekkige geruchten dat het om AHOLD gaat, die daar vandaan huishoudens zou willen gaan thuisbedienen met elektrische karretjes.

GroenLinks verkoopt de merkwaardige operatie om van de Lutkemeer een bedrijventerrein te maken, met het verhaal dat ze er voor zorgen dat er 3 ha. (van de in totaal 45 ha. die de polder nu heeft) voor ‘stadslandbouw’ behouden zal blijven. Bovendien zou het bedrijventerrein enorm duurzaam en circulair worden. Behoud Lutkemeer ziet beide zaken als het resultaat van alle acties van de afgelopen tien jaar, en eist nog steeds dat de Lutkemeer in zijn geheel behouden blijft, en niet bebouwd wordt. Het is klimaatcrisis, we hebben biologische landbouwgrond hard nodig, en groene gebieden bij de stad waar biodiversiteit in stand gehouden blijft. Er wordt sowieso niet gebouwd uit noodzaak, maar omdat investeerders graag geld vastzetten in stenen. projectontwikkelaar SADC heeft honderden ha.bouwgrond leeg staan.

GroenLinks is binnen de coalitie voor het dossier verantwoordelijk, maar de coalitie bestaat ook uit D’66, PvdA en de SP, die tot dusver niet ingegrepen hebben om de vernieling te voorkomen.

We zullen met directe actie moeten voorkomen dat de polder vernield wordt en we het laatste stukje groene landbouwgrond in het Westen van Amsterdam kwijtraken. We hebben de alarmbel geluid en hopen dat onze vele sympathisanten in de stad en het land met ons in het geweer willen komen.

s’Avonds om 19:30 is er ook een demonstratie bij de Stopera waar op dat moment de fracties zitten te vergaderen.

Behoud Lutkemeer is ervan overtuigd dat we nog altijd kunnen winnen; talloze mooie plekken in de stad en het land zijn door buurtstrijd behouden voor de sloopplannen van bedrijven en overheden. We hebben pas verloren als we opgeven, en hoe duisterder de nacht is, des te eerder breekt de dageraad aan.

Behoud klimaat begint bij de Lutkemeer

