September 2020 is warmste ooit gemeten

De voorbije maand september is de warmste sinds het begin van de metingen in 1880. Dat meldt de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA.

De gemiddelde temperatuur lag vorige maand 0,97 graden Celsius boven het gemiddelde van 15 graden voor alle septembermaanden in de 20e eeuw.

Daarmee zijn de records van september 2015 en 2017 met 0,02 graden Celsius gebroken. De tien warmste septembermaanden ooit gemeten werden allemaal opgetekend na 2005, en de laatste zeven zijn ook de zeven warmste ooit.

Heet jaar

Met het record neemt ook de kans toe dat 2020 als een van de heetste jaren sinds het begin van de metingen zal afklokken. De gemiddelde temperatuur van januari tot nu ligt 1,02 graden Celsius boven het gemiddelde voor de 20e eeuw, en amper 0,07 graden van het recordjaar 2016. Daarmee is de kans groot dat 2020 in de top drie van warmste jaren ooit eindigt.

De temperaturen zijn gemiddelden voor het hele aardoppervlak. In Europa was september maar liefst 2,33 graden Celsius warmer dan normaal. De periode januari tot nu is in Europa ook nu al de warmste sinds het begin van de metingen in 1880.

