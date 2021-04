EU pompt nog steeds geld in promotie rood vlees, niet in groenten en fruit

Het klinkt in 2021 ongelooflijk maar het is de volledige waarheid. Nog steeds gaat bijna een derde van het EU-promotiebudget voor landbouwproducten naar reclamecampagnes voor vlees en zuivel, stelt Greenpeace vast op basis van eigen onderzoek. Dit valt moeilijk te rijmen met de eigen EU-klimaat- en gezondheidsambities.

De EU stelt jaarlijks een promotiebudget van 776,7 miljoen euro ter beschikking voor landbouwproducten. Organisaties uit de landbouw- en voedingsindustrie krijgen daarmee steun om hun eigen reclamecampagnes voor Europese voeding en dranken te financieren.

Uit zijn analyse stelt Greenpeace vast dat 252 miljoen euro, of 32 procent van al het promotiegeld, de voorbije vijf jaar naar de promotie van vlees en zuivelproducten is gegaan. Dat valt moeilijk te rijmen met de zware impact van de industriële veehouderij op het milieu en het klimaat, stelt de organisatie.

Belastingbetaler

“Alle wetenschap leert ons de consumptie van vlees en zuivelproducten te beperken, voor onze eigen gezondheid en die van de planeet. Dan is het onaanvaardbaar dat de EU een kwart miljard euro uitgeeft om de consumptie van die producten op te krikken”, zegt Sini Eräjää van Greenpeace.

“De productie en consumptie van industrieel vlees en zuivel verhoogt het risico op nieuwe pandemieën, vernielt het klimaat en vernietigt de natuur. Het is gewoon onverantwoordelijk voor de EU om dit te blijven promoten met geld van de belastingbetaler.”

Uit het onderzoek blijkt dat Europa tussen 2016 en 2020 amper 146,4 miljoen euro besteedde aan campagnes voor groenten en fruit – 19 procent van alle advertentie-uitgaven.

Kleinschalige landbouw

Eerste gelekte versies van de Europese Farm to Fork-strategie en het kankerbestrijdingsplan leken er op te wijzen dat de EU-Commissie van plan was de promotie van rood en bewerkt vlees niet langer te financieren. Maar de definitieve versies van beide strategieën bevatten uiteindelijk meer vage bewoordingen over het “bevorderen van gezondere voeding”.

De Commissie herziet momenteel haar beleid rond promotie van Europese landbouwproducten en komt begin volgend jaar met een nieuw voorstel. Volgens Greenpeace mag daarin geen publieke financiering meer mogelijk zijn voor vlees en zuivelproducten. Dat geldt kan beter gebruikt worden om ecologische, kleinschalige landbouw in Europa te promoten, zegt de organisatie, en conventionele boeren te helpen bij de omschakeling naar meer duurzame landbouw.