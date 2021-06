Klimaatcrisis nu al verantwoordelijk voor 1 op de 3 hittedoden

Door de mens veroorzaakte klimaatverandering is verantwoordelijk voor meer dan een op de drie sterfgevallen door hitte in de voorbije dertig jaar. Dat blijkt uit een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Klimaatverandering beïnvloedt de volksgezondheid op tal van manieren, maar een van de meest directe en best meetbare zijn overlijdens tijdens hittegolven. Verschillende studies voorspellen dat het aantal overlijdens zal stijgen naarmate de klimaatcrisis zich doorzet.

37 procent

Wetenschappers van de Universiteit van Bern en de London School of Hygiene & Tropical Medicine kozen voor een heel andere vraag: hoeveel hittedoden heeft de klimaatverandering al veroorzaakt? Ze analyseerden daarvoor data van 732 steden in 43 landen over de hele wereld. Daaruit blijkt dat tussen 1991 en 2018 maar liefst 37 procent van alle hittegerelateerde overlijdens te wijten waren aan klimaatverandering.

“De boodschap is duidelijk: klimaatverandering zal niet alleen in de toekomst verwoestende gevolgen hebben, maar we ervaren nu al de ernstige gevolgen van menselijke activiteiten op onze planeet”, zegt co-auteur van de studie Antonio Gasparrini.

Regionale verschillen

Het gemiddelde van 37 procent verbergt wel grote verschillen per regio. Dat heeft te maken met de lokale weersomstandigheden, maar ook met de kwetsbaarheid van de bevolking. In lage- en middeninkomenslanden wordt de bevolking gemiddeld zwaarder getroffen, met name in Midden- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.

Toch kunnen ook in Zwitserland, dat tot nog toe relatief gespaard bleef van grote klimaatschokken, de hitterisico’s niet worden onderschat, zegt Ana Vicedo-Cabrera, hoofdauteur van de studie. Ook daar is nog altijd 30 procent van de hittesterfte te wijten aan klimaatverandering.

“En we verwachten dat het aandeel hittegerelateerde sterfgevallen zal blijven groeien als we de klimaatverandering niet stoppen of ons leren aanpassen”, zegt ze. “Tot nu toe is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 1 graad Celsius gestegen, een fractie van wat we zouden meemaken als de uitstoot ongecontroleerd blijft groeien.”

IPS-bericht, overgenomen van De Wereld Morgen