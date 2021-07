Studie: Europees beleid voor biobrandstoffen heeft bos zo groot als Nederland weggevaagd

De Europese honger naar biodiesel voor auto’s en vrachtwagens heeft op tien jaar tijd de ontbossing enorm aangewakkerd. “Een gebied ter grootte van Nederland is verdwenen”, stelt de denktank Transport & Environment (T&E) in een nieuwe studie.

Sinds de invoering van de Europese wet op groene brandstoffen in 2010 zijn naar schatting bossen zo groot als Nederland weggevaagd, zegt T&E. Aan de hand van de resultaten van hun studie roept de denktank de Europese Unie op om de steun voor palm- en sojabiodiesel onmiddellijk stop te zetten om verdere ontbossing te voorkomen. Ze vrezen ook dat dit beleid ertoe leidt dat er uiteindelijk meer CO2 wordt uitgestoten dan met fossiele brandstof.

4 miljoen hectare bos

De Renewable Energy Directive (RED) werd in 2010 ingevoerd. Het doel was 10 procent hernieuwbare energie voor transport voor elke lidstaat tegen 2020. Dit heeft de vraag naar goedkope biodiesel uit Aziatische en Zuid-Amerikaanse palm- en sojaolie fel opgedreven. Volgens T&E zou 4 miljoen hectare bos met de grond gelijk zijn gemaakt. Door deze ingreep zou naar schatting 10 procent van het overgebleven leefgebied van de orang-oetan zijn verdwenen.

“Wat heeft 10 jaar van deze groene brandstofwet ons laten zien?”, vraagt Laura Buffet, energiedirecteur bij T&E zich af. “Ongebreidelde ontbossing, leefgebied weggevaagd en een slechtere uitstoot dan wanneer we in plaats daarvan vervuilende diesel hadden gebruikt. Een beleid dat de planeet moest redden, is die eigenlijk aan het vernietigen”, zegt ze. Buffet spreekt over een decennium van “mislukt beleid” en stelt dat het monopolie op biobrandstoffen in duurzaam transport moet worden doorbroken om in de plaats daarvan elektriciteit centraal te stellen.

39 miljoen ton biodiesel

De EU heeft sinds 2010 al ongeveer 39 miljoen ton biodiesel uit plantaardige olie in zijn auto’s en vrachtwagens verbrand. Volgens de berekeningen van T&E heeft dit drie keer meer CO2-uitstoot opgeleverd dan de fossiele diesel die het verving.

“Vandaag zien we in de supermarkt consumenten bewust kiezen om geen producten te kopen op basis van palmolie”, zegt Buffet. “Dit is niet het geval voor hun vervoer. De Europese transportsector stimuleert momenteel de vraag naar verwoestende palmolie zonder dat de consument dit weet. We moeten de biobrandstoffen voor palmolie onmiddellijk uitfaseren”, concludeert ze.

De update naar REDII, aangenomen in 2018, voorziet in een uitfasering van biodiesel uit palmolie tegen 2030 maar voor T&E is dit “te laat”. Bovendien denkt de organisatie dat palmolie gewoon zal worden vervangen door andere plantaardige oliën waarvan de productie eveneens de ontbossing aanwakkert.