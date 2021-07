EU-herstelplannen blijven fossiele brandstoffen subsidiëren

Nu de wereld met schrikwekkende frequentie te maken krijgt met klimaatrampen, liet de Europese Commissie weten dat het wil vermijden dat de fossiele industrie via Covid-herstelfondsen miljardenhulp ontvangt. Toch toont een nieuw onderzoek van Fossil Free Politics en European Network of Corporate Observatories (ENCO) net aan dat dit wel het geval is: in Italië, Frankrijk, Portugal en Spanje gaat maar liefst 8,3 miljard euro van de EU herstelfondsen naar waterstof en hernieuwbare gassen.

De buitenmaatse rol voor waterstof en hernieuwbare gassen is te danken aan het uitgekiende lobbywerk van de fossiele industrie. In Italië vonden meer dan honderd vergaderingen plaats tussen bedrijven, ministers en ambtenaren over de herstelplannen, die uiteindelijk leidden tot een verviervoudiging van het voorziene budget voor waterstof.

Het EU-fonds zou in de tweede helft van juli beschikbaar worden gesteld. Ondertussen zien olie- en gasmaatschappijen waterstof als levensader voor hun werking en een van hun voornaamste producten: fossiele gassen.

Lala Dadci, coördinatrice van Fossil Free Politics: “De EU geeft niet enkel publiek geld aan een industrie die berucht is voor het blokkeren en vertragen van klimaatactie, maar de overdreven focus op waterstof als het resultaat van lobbyen kan Europa in een decennialange spiraal van een steeds stijgende productie van fossiele stoffen brengen. Om tot een fossielvrij herstel te komen, hebben we nood aan fossielvrije politiek.”

Het rapport onthult plannen van Italië om een groter deel van het EU herstelfonds te besteden aan waterstof en hernieuwbare gassen dan aan de levensnoodzakelijke intensieve zorg. De Spaanse overheid plant dan weer de helft van het budget te spenderen aan waterstof en hernieuwbare stoffen, in plaats van aan het nationale gezondheidssysteem.

Josep Nualart Corpas van Observatori del Deute en la Globalització: ”Het herstelplan van de Spaanse overheid werd opgesteld in samenwerking met de grote energiebedrijven en de vier grote spelers in consultancy, zonder enige inspraak van de bevolking. Hierdoor wordt er heel wat meer overheidsgeld gepompt in de hernieuwbare gassen en waterstof dan in het aftakelende nationale gezondheidssysteem.”

De EU heeft geprobeerd te vermijden dat herstelfondsen aan fossiele projecten besteed werden, inclusief de controversiële “blauwe” waterstof, maar zoals het rapport aantoont ziet de industrie de hernieuwbare waterstof als Trojaans paard voor “blauwe” waterstof, dat in ieder geval in aanmerking komt voor financiering onder andere EU en binnenlandse budgetten.

Het rapport betekent tevens de lancering van het ENCO “Recovery Watch” project. Dit project onderzoekt hoe grote bedrijven de herstelplannen op nationaal en Europees niveau beïnvloeden en tracht de herstelfondsen vast te leggen die naar bedrijfsbelangen gaan.

Je kunt het rapport hier vinden.

Het persbericht ‘EU recovery plans set to bailout fossil fuel companies’ van 8 juli 2021 is vertaald door Fleur Leysen voor De Wereld Morgen, waarvan dit stuk is overgenomen.