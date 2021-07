Handvol vuile stroomcentrales goed voor driekwart van de uitstoot

Slechts 5 procent van de elektriciteitscentrales wereldwijd zijn verantwoordelijk 73 procent van de globale CO 2 -uitstoot van de sector. Die “supervervuilers” aanpakken zou een grote stap voorwaarts betekenen in de strijd tegen de klimaatopwarming, stelt nieuw onderzoek.

De studie van de Universiteit van Colorado heeft onderzocht hoe de globale CO 2 -uitstoot naar beneden kan getrokken worden door extreem vervuilende elektriciteitscentrales te viseren. Na analyse van 29.000 centrales van over de hele wereld brachten ze de grootste uitstoters in kaart.

Slechte leerling Europa

Daaruit bleek dat slechts een handjevol spelers goed zijn voor het leeuwendeel van de totale uitstoot van de elektriciteitssector. De enorme Bełchatów-centrale in Polen is volgens het onderzoek de meest schadelijke voor het klimaat ter wereld. De rest van de top tien wordt aangevuld door centrales in India, Oost-Azië en Europa.

De supervervuilers gebruiken allemaal steenkool of bruinkool om elektriciteit op te wekken, bevinden zich voornamelijk op het noordelijk halfrond en blinken uit in energie-inefficiëntie. Ook analisten van Bloomberg New Energy Finance BNEF kwamen eerder al tot de conclusie dat steenkool een van de meest inefficiënte manieren is om elektriciteit op te wekken, omdat 65 procent van de energie verloren gaat bij het verbrandingsproces. Ter vergelijking: het energieverlies bij het opwekken van elektriciteit uit wind is bijna nul.

Opvallend is dat geen van ‘s werelds grootste uitstoters zich in Zuid-Amerika, Afrika of het Stille Oceaangebied bevindt, nochtans wordt algemeen aangenomen dat die regio’s de grootste impact van de klimaatverandering voelen, zowel nu als in de toekomst, ook al dragen ze er weinig toe bij.

Uitstoot terugdringen

De onderzoekers richtten zich ook op de vraag hoeveel de emissies zouden kunnen worden teruggedrongen als beleidsmakers deze supervervuilers strenger zouden reguleren. Volgens de studie zou de wereldwijde CO 2 -uitstoot door stroomopwekking tussen de 17 en de 49 procent kunnen dalen, afhankelijk van de normen, de brandstof, of de koolstofopvangtechnologie die opgelegd wordt.

De energiesector is na de industrie de grootste uitstoter van broeikasgassen, en was in 2019 goed voor 25 procent van de totale emissies. Wereldwijd komt nog steeds 62 procent van onze elektriciteit van de verbranding van fossiele brandstoffen, voornamelijk kolen en aardgas.

IPS-bericht via De Wereld Morgen