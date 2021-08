Actie: Behoud de Lutkemeerpolder

Doe mee met de actie om de Lutkemeerpolder te beschermen!

Op zaterdag 14 augustus, gaan we naar de Lutkemeerpolder om het laatste stukje biologische landbouwgrond van Amsterdam te beschermen tegen de constructie van een voedseldistributiecentrum. We komen in opstand tegen kortetermijnwinst en vragen aandacht voor de schade die de planeet wordt berokkend.

We zullen de polder opvrolijken met kunst en tuinen om het belang van deze en soortgelijke plekken te benadrukken. We laten dit niet zomaar verdwijnen! De demonstratie duurt tot zondagavond.

Iedereen is welkom!

– Breng je muziekinstrument, spellen, picknickkleden en spullen om mee te tuinieren.

– Neem ook eten en drinken mee!

– De omgeving kan erg modderig zijn, dus neem droge kleren en schoenen mee, en een waterdichte zak voor waardevolle spullen.

Het XR klimaatkamp vindt in de buurt plaats van 11 tot 15 augustus (https://www.facebook.com/events/350272340036490). De briefing voor deze actie is op de zaterdag 14 augustus om 0800 in het klimaatkamp, je kan hier ook kamperen.

Het is urgenter dan ooit om steden groen en veerkrachtig te maken en lokale, biologische en betaalbare voedselsystemen te ontwikkelen. De ontwikkeling van een voedseldistributiecentrum op gemeentelijke biologische boerengrond is slechts een voorbeeld. Over de hele wereld heeft de logica van kortetermijnwinst en groei dodelijke gevolgen voor de Aarde en zij die haar bewonen en beschermen. Met deze actie willen we daarom ook de aandacht vestigen op de strijd van mensen over de hele wereld, die het land dat ze bewerken en de ecosystemen waarvan ze afhankelijk zijn, soms ten koste van hun leven, beschermen tegen de door hebzucht gedreven industrialisatie en uitbuiting. Meer info over Lutkemeer op: behoudlutkemeer.nl