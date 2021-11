Honderden lobbyisten voor fossiele industrie aanwezig op COP26

Minstens 503 lobbyisten voor de fossiele sector hebben een aanvraag ingediend om deel te nemen aan de VN-klimaattop in Glasgow. Die gaat momenteel de tweede week in.

Uit een analyse van de voorlopige deelnemerslijst blijkt dat de klimaattop in Glasgow mogelijks drukker wordt bezocht door lobbyisten die gelinkt worden aan enkele van de grootste olie- en gasreuzen ter wereld, dan door afgevaardigden van overheden. Dat wil zeggen dat de mogelijke beïnvloeding door het bedrijfsleven op COP26 enorm groot is, stellen de organisaties Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory (CEO), Glasgow Calls Out Polluters en Global Witness. Zij hebben een data-analyse op de lijst met goedgekeurde aanwezigheden uitgevoerd.