Intussen stapt staatssecretaris Snel op

Goed, Chili, Frankrijk, Italië enzovoort, maar Nederland staat op zijn eigen manier op zijn kop. En even tussendoor treedt de man van de zwartgelakte dossiers op, te laat in feite:

Staatssecretaris Snel van Financiën stapt op. Nog voor het debat in de Tweede Kamer over het ten onrechte stopzetten van kinderopvangtoeslagen begon, las hij een verklaring voor met de conclusie dat hij niet verder kan.

Gisteren bleek dat de D66-staatssecretaris alleen nog op steun van de coalitiepartijen kan rekenen. Dat is de kleinst mogelijke meerderheid in de Kamer. GroenLinks en SGP vinden dat Snel wat hen betreft tekort is geschoten.

De druppel die de emmer deed overlopen waren de grotendeels zwartgelakte dossiers die gedupeerde ouders vorige week van de Belastingdienst kregen. De ouders wilden eindelijk weten waarom ze door de fiscus ten onrechte als fraudeur waren aangemerkt.