De eerste wolf van de eeuw in Friesland

Op beelden van een wildcamera van een van de vrijwilligers van Natuurmonumenten in Friesland, is een wolf te zien.

Het zijn de eerste beelden van een wolf in Friesland. De beelden zijn op 10 december vastgelegd.

Behalve dat de wolf zich heeft gevestigd op de Veluwe, worden er ook zogenaamde zwervers gesignaleerd. Deze jonge wolven gaan op zoek naar een geschikt leefgebied om zich te vestigen. Als er geen geschikt gebied is, trekken ze verder.

Bij Bakkeveen is een rondzwervende wolf voor het eerst vastgelegd op een wildcamera.

