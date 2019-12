Naziboeren op weg ter bestrijding van de Nieuwe Wereldorde

Het is geen snelweg en misschien zou deze directiekeet op wielen daar zomaar mogen staan. Maar voor die vlaggen moet je ingewijd zijn in de wereld van de hedendaagse ultrarechtse complotideetjes. Dat was ik niet, ik ben ten aanzien van deze vodden ingewijd.

De VN-agenda voor de 21ste eeuw is inmiddels omgebouwd tot een joods complot ter ondermijning van Onze Superieure Westerse Beschaving waar de Vrouw haar oksels scheert en de Man de deur voor haar openhoudt.

(Het begint ons op te vallen dat wanneer je dergelijk gezwets benoemt als fascisme of in dit geval met die vlaggen als nazisme de horde op je afstormt).

Naast Agenda 21 vinden we NWO (Nieuwe Wereldorde), QANON, Bilderberg, de slang als symbool van witte suprematisten in de VS en allerlei dingen meer waar deze lui weet van hebben en waar een smeris gezellig koffie bij drinkt.

De eerste boeren en bouwers verzamelen bij Delft, in afwachting van de locatie waar ze heen gaan. De koffie smaakt goed. #boerenprotest pic.twitter.com/iu0WfskOwH — Mariska Vermaas (@Mariska_Vermaas) December 18, 2019

Weer eens wat anders dan de Nederlandse driekleur op zijn kop of de Friese vlag buiten Friesland: