Saucijzenbroodjes als kerstboodschap

“The all important Christmas number one” zou morsdood zijn, ware het niet dat Ladbaby weer toeslaat dit jaar, net als vorig jaar, met een cover over sausage rolls – een culinair genoegen dat men het best kan vergelijken met een saucijzenbroodje. De opbrengst komt ten goede aan voedselbanken.

Niet geschikt voor steile vegetariërs of veganisten.



I love sausage rolls, gebaseerd op I love rock’n’roll, bekend van Joan Jett maar oorspronkelijk van de band The Arrows.

Nr. 1 in het Verenigd koninkrijk met kerst, waarmee weer die ellende van Wham! en Mariah Carey verslagen is.