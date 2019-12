Nog een decembertraditie: auto’s in de fik steken in Veen

Met alle aandacht voor de brandstichters en vuurwerkterroristen in Den Haag en elders is een Mooie Decembertraditie als het auto’s in de fik steken in het Noordbrabantse Veen een beetje uit het landelijk zicht.

Maar de traditie wordt hooggehouden:

Op kerstavond is in het Brabantse dorpje Veen opnieuw een auto in brand gestoken. Een groep van zo’n honderd toeschouwers zag dinsdagavond hoe de brandweer uit Wijk en Aalburg de vierde autobrand in aanloop naar de jaarwisseling bluste. De auto stond, zoals vaker het geval is, op de kruising van de Witboomstraat en de Mussentiend. Traditiegetrouw worden op het beruchte Veense kruispunt jaarlijks stookauto’s in brand gezet. Mensen kijken vervolgens, soms onder het genot van een drankje, toe hoe de brandweer de brandende voertuigen blust.

Het was de vierde auto die deze maand in brand werd gestoken, dus met nog vijf avonden in dit jaar voor de boeg zal het zeker de laatste niet zijn.

– Brabants Dagblad