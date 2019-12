Vuurwerk feestelijk? Niet voor vogels!

Vuurwerk is flink in het nieuws dit jaar. Burgers zijn het zat, de politie is het zat en een verbod op het gevaarlijkste vuurwerk lijkt nabij. Een stap voorwaarts, maar ook minder heftig vuurwerk heeft kwalijke gevolgen voor vogels. Een goede reden om zelf geen vuurwerk te gebruiken, en al helemaal niet bij natuurgebieden!

Miljoenen vogels vliegen naar schatting op tijdens het Oudjaarsvuurwerk en blijven lange tijd in de lucht. Pas na een uur, als het ergste kabaal voorbij is, strijken ze weer neer. Nu lijkt een uurtje vliegen niet zo erg voor een vogel, maar dat is het wel in koude, stressvolle omstandigheden.

