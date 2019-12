De Gottglaübigkeit van nazi Baudet

Als je ten strijde trekt tegen islam (en jodendom, maar dat is subtekst) kun je beter niet atheïst zijn. Het staat sjieker om heel geïnteresseerd te doen in christendom, “die hele theologie”. Makkelijk ook als je zogenaamde interviewer die je tweeëneenhalf uur (blijkbaar) laat reutelen niet doorvraagt.

De nazi als cultuurchristen. Zij geeft het hem lachend cadeau. Volgende vraag: ik bedoelde eigenlijk aan Rutte te vragen “Wanneer heb je voor het laatst gen***t” (ik ga dat niet voluit schrijven, bij de EO doen ze dat gerust wel).

FvD-leider @thierrybaudet zegt dat we het christendom veel meer moeten koesteren.

In nazi-Duitsland was atheïsme verdacht, maar belijdend christendom eigenlijk ook. Gottgläubig, gelovend aan (een) god was het politiek correct antwoord.

Weer een vinkje op de lijst.