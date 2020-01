Open Brief aan JS Brabant: Niet borrelen met extreem-rechts!

Tilburg/Eindhoven, 3 januari 2020

Beste mensen van de Jonge Socialisten,

Recent is ons ter ore gekomen dat de Jonge Socialisten een “buiten je bubbel borrel” gepland hebben met de jongerenafdeling van het FvD. Wij verzoeken jullie met klem om je terug te trekken uit dit evenement.

De normalisering van extreemrechts in Nederland is een serieus probleem waar we al jaren mee kampen. Partijen als het FvD en de PVV groeien maar door met hun extreem-rechtse ideeën. Dit omdat de gewone mens kampt met problemen die voortkomen uit tekortkomingen van onze neoliberale overheid. Zij worden voorgelogen door deze met racistische en gevaarlijke ideeën.

Door een borrel te houden met een dergelijke partij worden deze ideeën genormaliseerd. Wij moeten alles doen wat we kunnen om te zorgen dat de extreme en valse ideeën die bij het FvD aan de orde van de dag zijn niet de ideeën worden waarmee we ons land gaan leiden.

In deze tijden van onzekerheid is het belangrijker dan ooit dat we niet alleen mensen die in Nederland wonen, maar ook mensen die in Nederland toevlucht zoeken voor oorlog, geweld en armoede zo goed als wij kunnen, helpen. De ideeën van bijvoorbeeld het FvD zijn het omgekeerde: laat ze maar stikken. Partijen als het FvD zorgen voor de demonisering van gemarginaliseerde groepen. Zo heeft Thierry Baudet bijvoorbeeld gezegd “er is een reden waarom alle Nobelprijswinnaars blank zijn.” Hiermee suggereert hij dat donkere mensen minderwaardig zijn. Ook zei hij dat hij “niet wil dat Europa afrikaniseert” en dat hij wil dat Europa “dominant blank blijft”. Dan is onversneden racistisch. Dat verdient bestrijding, geen gezellig geborrel.

Het lijkt ons daarom ook belangrijk dat jullie, als Jonge Socialisten, jullie terugtrekken uit dit evenement. Waar de Jonge Socialisten voor staan staat lijnrecht tegenover de ideeën van het FvD. We vragen jullie dan ook om niet te gaan, om op die manier de normalisering van extreemrechts niet verder te helpen maar juist tegen te gaan. Daarom verzoeken wij jullie met klem om jullie terug te trekken uit deze borrel.

Met vriendelijke groet,

Antifa Brabant

https://antifabrabant.noblogs.org

(Van redactiewege gecorrigeerd overgenomen van Antifa Brabant)