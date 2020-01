Trump dreigt Iran met oorlogsmisdaden

Ja, want dat is het als je gericht culturele plekken van een land bombardeert.

Na de moord op de Iraanse generaal Qasem Soleimani door de Verenigde Staten waarschuwde Trump Iran geen wraak daarvoor te nemen, omdat er anders onder andere culturele doelen geraakt zouden worden:

En wie gaat Trump tegenhouden in zo’n geval? Welnu, helemaal niemand. De Amerikaanse Constitutie heeft hun president als een soort heilige superman bedacht die, als hij zich niet gehinderd voelt door wetten regels of welk ethisch normbesef dan ook en daarin gesteund wordt door zijn partij, werkelijk alles ongehinderd kan doen.

Voor een actie als deze wordt normaal gesproken eerst overlegd met de zogenaamde Gang of Eight, bestaande uit de voorzitters en vice-voorzitters van de Intelligence Committees van het Huis en de Senaat en de voorzitters en vice-voorzitters van het Huis en de Senaat als geheel. Dat is in dit geval niet gebeurd. Trump negeert gewoonweg elke regel als het hem zo uitkomt omdat hij weet dat er toch geen sancties op staan. En zoals gezegd heeft Trump het normbesef van een aan crystal meth verslaafde piranha, dus of dat nu zo hoort of niet zal hem aan zijn reet roesten.

Zo hebben bijvoorbeeld ook Mike Pompeo, Mark Esper en John Bolton destijds geprobeerd Trump ervan te overtuigen de financiële steun aan Oekraïne door te laten, maar dus zelfs de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en de National Security Adviser samen kunnen de terreurkleuter die Trump is niet tegenhouden.

Amerika erkent het Internationale Gerechtshof te Den Haag niet, dus ook daarvan valt niets te duchten.

Het lijkt erop dat we gewoon moeten gaan zitten afwachten wat Trump nog allemaal meer voor een rampen gaat aanrichten, want degenen die er wat aan kunnen doen, de Republikeinen, zijn zo tot op het bot verrot en gecorrumpeerd door Trump dat we het nu juist van hen niet hoeven te verwachten.