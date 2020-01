Eergisteren zondag 5 januari is onze auteur, blogster en actief anarchiste met bouddhistische inslag (zo spelde zij het zelf) in alle rust overleden.

Al dan niet voorlopige tekst met betrekking tot de uitvaart:

Onuitsprekelijk dankbaar voor het leven zelf, voor alles wat ik heb gekregen

en voor alles wat ik heb mogen geven, ben ik gegaan.

Waar alles Eén is, zoals het altijd is geweest en zal zijn.

Want uiteindelijk is er enkel liefde die verder leeft.

Op 05 januari 2020 is Dhjana overleden.

Op 10-01-2020 zullen we om afscheid te nemen bij elkaar komen voor een Viering van het leven in al haar gedaanten.

Als je geen mailtje hebt gehad, maar graag bij het afscheid wil zijn, neem dan even contact op met iemand waarvan je vermoedt dat die persoon wel een mailtje heeft gehad voor de details. Je bent welkom om erbij te zijn.

—English—

In deep gratitude for life itself, for all that was given to me and for all I was enabled to give, I left.

Where all is One, as it has always been and always will be.

Because eventually love is all that lives on.

On 5 january 2020 Dhjana has passed away.

To say goodbye, we will gather for a Celebration of life in all her appearances on 10 january 2020. If you didn’t receive an email, but if you would like to join the gathering, please contact someone who probably did get an email and who can pass you the details. You’re most welcome to join.