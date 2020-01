Bots en trollen verspreiden desinformatie over bosbranden Australië

Precies wat je verwacht: een onderzoeker aan de Universiteit van Queensland heeft een rechts bot/troll-netwerk onthuld dat desinformatie verspreidt over Australische bosbranden. De desinformatie is bedoeld om twijfel te zaaien over het verband tussen de bosbranden en de opwarming van de aarde.

Dr. Timothy Graham gebruikte een Twitterbot detection tool om 1340 tweets op de hashtag #arsonemergency te analyseren en vond een verdacht hoog aantal ‘bot- en trollaccounts’. Een analyse van de hashtags #australiafire en #bushfireaustralia leverde identieke resultaten op.

Vooral de claim dat klimaatverandering geen rol speelt omdat sommige branden worden aangestoken is buitengewoon populair. Sommige trollen beweren ook dat de regering de crisis opzettelijk heeft veroorzaakt om land vrij te maken voor de aanleg van spoorwegen. Ook zijn er gekken die beweren dat ISIS achter de bosbranden zit.

Volgens Graham komt de desinformatiecampagne niet uit de lucht vallen: “The conspiracy theories going around (including arson as the main cause of the fires) reflect an increased distrust in scientific expertise, scepticism of the media, and rejection of liberal democratic authority. These are all major factors in the global fight against disinformation, and based on my preliminary analysis it appears that Australia has for better or worse entered that battlefield, at least for now”.

Ook in Nederland wordt de nodige desinformatie verspreid, met voorop – natuurlijk – de Telegraaf. Naast de Telegrof hebben ook ranzige types als de beruchte extreemrechtse troll Gert-Jaap van Ulzen het druk met het verspreiden van hoaxes en desinformatie:

Bron: de Guardian