Oceanen warmen in recordtempo op

De temperaturen in de oceanen waren in 2019 hoger dan ooit, volgens een onderzoek , gepubliceerd in het vakblad ‘Advances in Atmospheric Sciences’. De afgelopen vijf jaar waren de heetste ooit gemeten.

Oceanen absorberen 90% van de overtollige warmte die door de menselijke uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomt. Daarmee zijn ze ook een goede graadmeter voor de voortgang van klimaatverandering. Volgens hoofdonderzoeker Lijing Cheng van de Universiteit van Peking staat de warmte-energie waarmee de mens de oceanen de afgelopen 25 jaar heeft gebombardeerd gelijk aan het tot ontploffing brengen van circa 3,6 miljard atoombommen.

De onderzoekers ontdekten dat de temperatuurstijging van de oceanen in steeds hoger tempo versneld, De opwarmsnelheid van 1987 tot 2019 is ruim vier keer sneller dan die tussen 1955 en 1986.

Vogens Michael Mann, één van de onderzoekers, was 2019 dan ook een recordjaar: “2019 was niet alleen het warmste jaar ooit, we namen ook de grootste toename binnen één jaar waar van het hele decennium, een ontnuchterende herinnering dat de door de mens veroorzaakte opwarming van onze planeet onverminderd doorgaat”.

De opwarming van de oceanen heeft catastrofale gevolgen voor mens en natuur. De steeds vaker voorkomende mariene hittegolven hebben het aantal kelpbossen en koraalriffen over de hele wereld gedecimeerd, waarmee talloze habitats voor vissen en schelpdieren – waarschijnlijk voorgoed – verdwenen zijn.

