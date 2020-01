Lutkemeerborrel bij de Stopera

Behoud Lutkemeer heeft goede voornemens: dit jaar gaat het plan van tafel om een zinloos bedrijventerrein op de laatste vruchtbare grond van Amsterdam te bouwen!

En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Kom ook op 22 januari naar de Nieuwjaarsborrel bij de Stopera. We vertellen hoe we dat gaan doen en op welke manier iedereen kan helpen. Groot of klein, veel of weinig tijd: alle beetjes helpen. Denk en doe mee!

En natuurlijk heffen we het glas op het behoud van de Lutkemeerpolder.

Kom massaal naar de Stopera en laat zien dat we er ook in 2020 nog zijn en alleen maar meer worden. Tot dan!

Woensdag 22 januari 2020; 17:00 – 19:00 uur; Stopera Amstelzijde

– Via Indymedia