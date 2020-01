Monty Python oprichter Terry Jones overleden

Terry Jones, één van de oprichters van Monty Python, is gisteren op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekend gemaakt. Jones leed al enkele jaren aan Alzheimer.

Jones richtte in 1969 samen met Michael Palin, John Cleese, Terry Gilliam en Graham Chapman, Monty Python op. Tot 1974 verzorgde het gezelschap een show bij de BBC, wat een aantal klassieke sketches opleverde. Veel van de beste sketches uit de eerste jaren van de show zijn te zien in And now for something completely different, de eerste speelfilm van Monty Python.

Naast acteren legde Jones zich ook toe op regisseren. Hij was als regisseur verantwoordelijk voor Monthy Python and the Holy Grail (samen met Terry Gilliam), Life of Brian en The Meaning of Life.

Jones was ook politiek actief: hij was vanaf dag één in woord en daad een fel tegenstander van de oorlog tegen Irak. In 2004 publiceerde hij een boek met zijn verzamelde columns over dat onderwerp: Terry Jones’s War on the War on Terror.

Twee klassieke, door Jones geregisseerde scenes uit de rijke geschiedenis van Monty Python. In de eerste leggen Jones en Michael Palin Graham Chapman perfect uit wat het anarcho-syndicalisme behelst. In de tweede is Jones als moeder van de vermeende Messias Brian iets minder succesvol.

Uitgelichte afbeelding: Door Lesley from Bletchley – Terry Jones, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3755395