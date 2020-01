Doodsbedreigingen van zogenaamde dierenvrienden

Na ernstige bedreigingen trok Frans Vera zich terug uit het debat over ‘zijn’ Oostvaardersplassen. Nu het beleid radicaal is omgegooid, kan hij niet langer zwijgen. ‘Hoezo massale sterfte? Dat is totale framing door activisten. En de politiek gaat erin mee.’

Als de bedreigingen ter sprake komen, valt Frans Vera stil. Van achter zijn grijze bril, omringd door dito baard en haar, kijkt de ecoloog met vochtige ogen naar een vel papier. Nee, de digitale drek die hij als geestelijk vader van de Oostvaardersplassen regelmatig over zich krijgt uitgestort, de berichten waarin hem de hongerdood wordt toegewenst, die raken hem niet meer. Het is alleen die ene ‘vileine’, anonieme brief die ruim een jaar geleden werd bezorgd, die hem nog altijd uit balans brengt. Niet hij werd ditmaal met de dood bedreigd, maar zijn kleinkinderen zou iets vreselijks worden aangedaan.

