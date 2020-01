Oegandese klimaatactiviste paste niet in het plaatje

Een foto van vijf jonge vrouwen die op de zijlijn van het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, hun zegje deden als klimaatstaaksters, werd bij publicatie door Associated Press geredigeerd. Kent u die van het paar schoenen van de weggeretoucheerde communist-in-ongenade in Tsjechoslowakije? Hier is nog net een deel van de jas van Oegandese klimaatstaakster Vanessa Nakate te zien, de rest van haar beeld is weg want dat eiste de compositie van de foto. Was het verweer. Nee hoor, had niets met racisme en achteloosheid jegens Afrika als geheel te maken.

You didn't just erase a photo You erased a continent But I am stronger than ever pic.twitter.com/J34WMXvPAo — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

Protest van de wel afgebeelden en deze video hebben bewerkstelligd dat de gewraakte bewerkte foto werd verwijderd.

What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

Dit was naar Nakates zeggen haar eerste confrontatie met racisme. Jegens haar persoonlijk dan, want haar protest geldt de verwoesting van natuurgebied in Midden-Afrika terwille van rijke lieden in het noorden van de wereld.