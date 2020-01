Defeating Dystopia, 1 en 2 februari 2020 Utrecht (2.Dh5)

De veertiende editie van het ‘festival voor wereldversleutelaars’ 2.Dh5 zal in het weekend van 1/2 februari in Utrecht plaatsvinden. Het programma is veelbelovend en tamelijk verscheiden.

Zaterdag en zondag zijn er overdag presentaties en workshops in het BAK. Zaterdagavond is er muziek/feest in ACU.

Een tijdschema kan hier gevonden worden.

Veel onderdelen zijn in het Nederlands (met desgewenst fluistervertaling), sommige Engels.

Enkele onderwerpen: (In chronlogische volgorde): Zaterdag:

Vrouwen in de strijd tegen racisme en fascisme

Autonoom vastgoed (oftewel: collectief eigen huisvesting regelen)

Om 11:30: Does the Future Have to be Incorporated (After a short introduction, we will break into groups to discuss radical economic alternatives, what we know about them, how we think about them, and the contradictions that arise when working within and beyond the capitalist economy.)

en tegelijkertijd: Bloed aan de Muur (over ervaringen met een bezet Maagdenhuis) en Onderzoek als basis voor Actie

Des middags over feminisme en klimaat, datamining the far right, transportation commons

en daarna: surveillance capitalism, fossil free disobedient art, support and recovery bij acties

en (laatste slot voor avondeten en feest): Art & Utopian imagination, wat moet je aan met right wing answers to climate change, de dystopische controlestaat.

Daarna: eten, en feest in ACU, met antifa hiphop en dj-sets.

De zondag, 2 februari begint als vanouds met de linkse kerkdienst: Stand Up Historian Dennis Bos (terug van een jaar weggeweest) over De Rode Familie en hoe verschillende linkse stromingen zijn omgegaan met hun strijdvormen en tradities.

Daarna: Reflecting on Extinction Rebellion en Lessen van Rojava en Praktisch perswerk

Na de lunch nog twee ‘slots’ van drie workshops/presentaties:

Discussie tussen twee filosofen over het (dystopische) begrip antropoceen

Inside informatie over de radikale acties tegen Shell in de jaren ‘80

en: Fighting Industrial Agriculture

en tenslotte:

Climate Change, Conflict and Migration

Dystopia War Gaming

en: Het wiskundig tegengaan van hiërarchie

Des avonds is er in ACU nog een gesprek over strategies for housing struggle.

Voor mensen die ver moeten reizen is het mogelijk om slaapplaatsen te reserveren. Er is geen kinderprogramma omdat tot dusver niemand gemeld heeft daarvan gebruik te willen maken.

De plek is kunstencentrum BAK, Pauwstraat 13a (meer info over de plek hier)

BAK had eerder een zeer actueel programma-onderdeel als ‘propositions for non-fascist living’.

Dus allemaal naar Utrecht op 1 en 2 februari, om de fascisten en wereldvernietigende corporate powers schaakmat te helpen zetten…

Website 2dh5

– Naar artikel op GlobalInfo