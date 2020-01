Maarten Kluit geeft zijn zetel op, want mag nazi Baudet geen nazi noemen van de SP

Het is nauwelijks nodig er aan te herinneren dat de fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen Baudet op twitter de nazi noemde die hij nu eenmaal is. Maar dat mocht niet van de Partij, die nu eenmaal immer recht hat. Dat was gisteren overdag. En het volgende nieuws, van gisteravond nog, is dat fractievoorzitter Maarten Kluit terugtreedt en zijn zetel opgeeft.

De NOS presenteert dit nieuws zo:

De fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen vertrekt per direct uit de gemeenteraad. Aanleiding is een tweet waarin hij Forum voor Democratie-leider Baudet uitmaakte voor nazi.

“Iemand uitmaken voor” impliceert dat het niet waar is. De top van de SP vindt Baudet geen nazi. De NOS deelt deze mening. Maar die hoefden we toch al niet meer serieus te nemen.

Op één dag twee partijen die volledig door de democratische mand vallen, dat komt best hard aan.