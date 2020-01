Chinese wapenhandel verovert tweede plaats op wereldranglijst

In een gisteren verschenen rapport zegt het Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek in Stockholm (SIPRI) dat China nu de op een na grootste wapenproducent ter wereld is, achter de Verenigde Staten en vóór Rusland.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump in 2017 aan de macht kwam, ging het heel vaak over nieuwe, “eerlijker” handelstarieven, maar ondertussen hebben de Chinezen gestaag verder gebouwd aan een enorm militair arsenaal, stelt het rapport. Zo is het Aziatische land op enkele jaren tijd toegetreden tot de top van de wapenproducenten en wapenexporteurs.

– Lees verder bij de bron, De Wereld Morgen/IPS