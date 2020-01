Warmetruiendag op verzoek van leerlingen is linkse indoctrinatie, vindt de PVV

PVV Overijssel ontsteekt in woede over een warmetruiendag op het Bonhoeffer College. De partij eist van de Overijsselse gedeputeerde dat de Enschedese school direct tot de orde wordt geroepen. (…)

Op het Bonhoeffer gaat de verwarming vandaag een graad of twee lager, dragen leerlingen warme truien en sokken en besteden docenten extra aandacht aan het thema duurzaamheid. Dat de PVV zich hierover nu ineens opwindt, komt volgens [locatiedirecteur] Huijssoon ‘omdat dit een thema is waar zij zich op wil profileren’. Het idee van de warmetruiendag komt overigens niet van docenten, maar van de leerlingencommissie Greenteam. Een groepje scholieren dat zich op school bezighoudt met het thema duurzaamheid en dus ook acties organiseert.

Tubantia

De PVV zegt dat de school in het kader van de linkse indoctrinatie de leerlingen in steenkoude lokalen laat zitten. Want de verwarming wordt helemaal uitgezet, zegt de PVV. De directeur van het Bonhoeffer College laat weten dat in een groot gebouw de verwarming niet eens geheel afgezet kan worden voor een dag. De thermostaat gaat van twintig naar achttien. Alle leerlingen zijn hiervan op de hoogte gesteld.