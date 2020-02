Actie bij hoofdkantoor Shell door politie weggeslagen

Gisteren, vrijdag 31 januari 2020, is het hoofdkantoor van Shell in Den Haag “bestormd” door actievoerders – er zijn hier beelden te zien van deze indrukwekkende actie. Die met harde hand is gesmoord door de politie want de actievoerders waren niet dronken en hadden geen trekker.

Hopelijk komen er meer en completere beelden en verhalen van de actie uit eigen kring:

BREAKING: We are at #Shell HQ in Den Haag together with @shellmustfall. Shell is not part of the solution to the ecological- and climatecrisis. “It has become obvious that our greater task is to make Shell fall, and it is simply the only responsible thing to do” #ShellMustFall pic.twitter.com/qj5LjE0UEm

— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) January 31, 2020