Führer Baudet verzint ze waar je bij staat

We zijn al in het stadium beland waarin de beoogde Führer ze verzint waar je bij staat.

En weer willens en wetens de rechtsstaat ondermijnt met zijn “aangifte volstrekt zinloos”.

Bovendien er van uitgaand dat de gemiddelde lul die op hem moet gaan stemmen niet weet dat de treinen voorzien zijn van camera’s, want in Nederland word je nu eenmaal overal in de gaten gehouden.

Wie wijst deze vent terecht?

Het is hierbij gedocumenteerd.