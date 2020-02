Hoed u voor het gevoel bij de politie, zeker in Noord-Limburg

De politie heeft vrijdagavond in het Noord-Limburgse Afferden een bestelbusje van de Oostenrijkse afdeling van dierenrechtenorganisatie Animal Rights in beslag genomen en doorzocht. Dat gebeurde na ongeruste meldingen van boeren dat Animal Rights mogelijk een stal wilde bezetten. De activisten kregen hun bus terug toen bleek dat ze onderweg waren naar het tattoo-evenement Helden für Tiere in Ottersum.

Meldt De Gelderlander

“Boeren” (het is haast niet meer mogelijk het woord niet tussen aanhalingstekens te zetten) in de omgeving hadden het busje waargenomen en “waren bang” dat de aanwezigen in het Oostenrijkse (!) busje een stalbezetting zouden uitvoeren. De politie beriep zich voor de inbeslagname op “het gevoel” dat er actie zou kunnen komen.

Zo ver zijn we al in Nederland, dat de politie op grond van GEVOEL denkt een voertuig in beslag te mogen nemen.

De inzittenden waren nota bene onderweg naar een evenement dat mede gesponsord werd door de RABObank.