De vrouw: vijand van het Avondland?

De auteur van Avondland en Identiteit, Sid Lukkassen, wordt wel de ‘huisfilosoof’ van de FvD genoemd. Als intellectueel werk is zijn boek waardeloos, maar als voorbeeld van hoe belangrijk vrouwenhaat en complotdenken zijn voor uiterst rechts zeer geschikt. Avondland en Identiteit is een boek over hoe vrouwen, met steun van de cultuurmarxistische samenzwering, het Avondland vernietigen.

Sid Lukkassen (‘historicus, onafhankelijk denker en filosoof’), publiceert aan de lopende band, vooral in rechtse online-media als ThePostOnline en, voordat hij ruzie kreeg met de redactie, De Dagelijkse Standaard, maar eerder ook in Elsevier. Politiek heeft hij nauwe banden met de FvD. De zelfverklaard ‘schrijver voor volk en vaderland’ werkt als onderzoeker bij de Europese ECR-fractie waar onder andere de FvD toe behoort en is spreker op FvD-bijeenkomsten. Typerend is dat Avondland en Identiteit is voorzien van een voorwoord van Thierry Baudet, en een ‘nabespiegeling’ van FvD Europarlementariër (en vice-voorzitter van de ECR fractie) Derk Jan Eppink.

