Record voor Tilburgse nazihandelaar: nu ruim 1.000 nazispullen te koop

Een Tilburgse nazihandelaar heeft het recordaantal van ruim 1.000 nazispullen te koop staan op zijn website. Daarmee is dit de grootste naziwebshop van N-Brabant, Zeeland en Limburg. Het gaat om DutchMilitaria.com van de Tilburger Gaston Vrolings.

Het duurste stuk op de website is een compleet nazi-uniform, dat samen met ongeveer 30 bijbehorende documenten € 3.450 moet opbrengen. Naar schatting is dat de totale waarde van de nazispullen tussen € 75.000 en € 125.000. De spullen bevinden zich in Tilburg.

Critici verwijten de handelaar te verdienen aan het leed van slachtoffers van o.m. de Holocaust en mee te werken aan de ‘normalisering en nivellering’ van nazi’s en hun gruwelijke racistische massamoorden tijdens de Holocaust.

Op de afgelopen 26 en 27 januari, de herdenking van de bevrijding van Auschwitz 75 jaar geleden, bleef de website met nazispullen gewoon open. De AFVN-Bond van Oud-Verzetstrijders veroordeelt Dutch Militaria en andere nazihandelaren wel. Het Auschwitz Comité veroordeelde nazihandel van deze handelaar ook al.

Of het hier gaat om authentieke spullen, blijft onduidelijk omdat er niets staat over een onafhankelijke taxatie. Formeel is de verkoop van de meeste nazispullen in Nederland niet verboden, maar het vertonen van hakenkruizen kan een uiting van discriminatie zijn. In de webshop staan de nazispullen niet direct als zodanig herkenbaar maar de verkoper gebruikt de verhullende term ‘Tweede Wereldoorlog Duits’. Dat is echter een eufemisme voor ‘nazistisch’.

Bij vrijwel alle spullen zijn duidelijk hakenkruizen te zien. De handelaar organiseert bovendien elke twee maanden de landelijke nazibeurs, ‘Militaria Houten’. Op deze beurs in Houten bij Utrecht werden al eens neonazi’s van de NVU herkend.

De handelaar kreeg het aan de stok met nazaten van verzetsmensen die hem als ‘nazihandelaar’ betitelden. Een proces tegen deze aanduiding verloor de Tilburger in hoger beroep in 2018.

De website Marktplaats heeft officieel de verkoop van nazispullen verboden plus het vertonen van nazitekens. Het moederbedrijf van deze site, E-bay, heeft hetzelfde beleid. Niettemin zijn er bij Marktplaats ook nazispullen te vinden.