Internationale Klimaatstaking 3 april 2020

Dit is een oproep aan iedereen; scholieren en studenten, jongeren en volwassenen, ouders en grootouders, werkenden en gepensioneerden. Staak met ons mee, op de landelijke Klimaatstaking 3 april! Wereldwijd begint in april de klimaat-actie maand, waarin we zullen actievoeren voor een leefbare toekomst; voor het oplossen van de klimaatcrisis op een eerlijke, rechtvaardige manier.

We zitten middenin deze crisis, van de enorme bosbranden in Australië tot de zinkende eilanden in de Grote Oceaan, en de extremere stormen wereldwijd. Als het zo doorgaat zal straks ook Nederland overstromen, omdat geen enkel deltawerk bestand is tegen zulke extremen.

Maar alsnog voert de Nederlandse politiek nu een klimaatbeleid met allemaal loze beloftes, en halve oplossingen die niet het echte probleem aanpakken. Zo worden nog niet eens de doelen van Urgenda gehaald, en ook niet het Parijsakkoord. Daarmee plaatst de overheid zich niet alleen buiten de wet, maar brengt ze ook willens en wetens de levens van alle burgers in gevaar. Dat kunnen en zullen wij niet laten gebeuren!

🌍Daarom gaan wij weer de straat op, vrijdag 3 april in Utrecht. Samen met tientallen landen wereldwijd trappen we de internationale actiemaand af!

💚Wij roepen iedereen op om mee te doen en mee te helpen, want samen staan we sterk en kunnen we de klimaatcrisis beteugelen! Help jij ook mee? Je kan bijvoorbeeld een samenreisevent organiseren, helpen met mobiliseren, meedoen of organiseren aan een lokale actie vóór 3April, of op een andere manier bijdragen, meld je hier aan als vrijwilliger: https://klimaatactie.fridaysforfuture.nl/vrijwilliger-worden/

🔥We zien je 3 April in Utrecht!!

– Overgenomen van Fridays for Future