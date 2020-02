Sjoemelen met de stikstofcijfers van vliegveld Lelystad

Een reconstructie van het sjoemelen van hogerhand met stikstofcijfers met betrekking tot luchthaven Lelystad.

Al sinds het eerste milieurapport van Lelystad Airport in 2014 zijn er twijfels over de juistheid van de berekende stikstofdepositie. Het vakantievliegveld zou de natuur veel meer schade berokkenen dan de overheid doet voorkomen. Ingenieur Leon Adegeest (53) uit Dalfsen, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), dook in alle milieurapporten. Hij komt tot een ontluisterende conclusie. ,,Er is jarenlang gesjoemeld met de stikstofcijfers van Lelystad Airport.” (…)

Volgens stikstofprofessor Jan Willem Erisman is het niet moeilijk om te sjoemelen met stikstofberekeningen. ,,Je moet in Aerius zelf de gegevens invoeren, zoals de emissies van je project. Daarmee kun je sjoemelen. Je geeft bijvoorbeeld op dat je bij een bouwproject met elektrische apparaten werkt, terwijl dat niet zo is. Met dat soort trucjes kun je je project rondrekenen. Als je er nul in stopt, komt er ook nul uit.”

Bovendien is volgens Erisman weinig controle op de cijfers die worden ingevoerd en waarmee Aerius zijn stikstofberekening maakt. Daarmee ligt fraude op de loer. ,,We zijn in Nederland erg goed in staat de grens op te zoeken in dit soort zaken. Mijn vermoeden is dat het zeker gebeurt dat stikstofcijfers bewust omlaag worden gerekend.”