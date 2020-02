CDA vist graag mee in de bruine vijver, maar wil wel bestuurderspartij blijven

Een door de courant zelf representatief genoemde enquête van De Telegraaf leverde het resultaat op dat 65% van “de Nederlanders” vindt dat het wel minder kan met “de immigratie”. 48% van “mensen met een niet-westerse achtergrond” stemde hiermee in. Voor Telegraafomroepje WNL alle reden om dit uit te melken.

En wat een verrassing: staatssecretaris economische zaken Mona Keijzer, Christen-Democratisch Appèl, zegt dat er een Rem moet komen op de Immigratie. Maar ja, tussen droom en daad staan wetten (en praktische bezwaren).

CDA-bewindsvrouw Keijzer gaf zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag haar reactie. Ook zij ziet dat we in Nederland tegen groeigrenzen aanlopen en vindt dus dat de rem erop moet. Maar een immigratielimiet wil ze niet noemen. „Dan komt natuurlijk de vraag: noem eens een aantal. En dat zou je kunnen doen. Maar we hebben nu eenmaal internationale verdragen. En dan wordt het ingewikkeld.”