Buitengewone Forumdemocraat Van Lienden werkt mee aan CDA-verkiezingsprogramma

Het CDA is een sleutelpartij als het gaat om de fascisering van de burgerlijke partijen in Nederland. Over de top hoeven we ons geen illusies te maken, het gaat om de achterban, de leden – in het algemeen verbonden aan een kerkelijke gemeente/parochie en opvallend vaak zich inzettend voor vluchtelingen. Ja, er is het precedent van Bruin I.

En nu haalt de CDA-top het bruine denken maar vast in de programmacommissie voor de verkiezingen van volgend jaar. In de gedaante van Sywert van Lienden, vermaard diepdenker over de Snode Plannen van De Elite.

Een commissie onder leiding van Eerste Kamer-fractievoorzitter Ben Knapen gaat de komende tijd aan de slag om het programma voor te bereiden en Van Lienden is een van de leden van die commissie. In 2012 presenteerde Van Lienden de G500, een jongerenbeweging die zich ten doel stelde de Nederlandse politiek van binnenuit te hervormen. Sympathisanten van de jongerenbeweging werden lid van een politieke partij, om op die manier invloed te hebben op de programma’s voor de verkiezingen van 2012.

De rector magnificus van de Leidse universiteit, een topman van de zuivelindustrie en Kamerlid Omtzigt zitten ook in de commissie.

In de peilingen staat de partij er beroerd voor, en Bruin III helpt daar aan mee. Maar de noodtoestandfusie wordt alvast voorbereid.

NOS