Nazihandelaar Vrolings verzint dat veilinghuizen nazispullen toelaten

Is er in jouw advertentie sprake van één of meerdere onderstaande kenmerken? Dan beschouwen wij deze als aanstootgevend. Je advertentie: · Is beledigend. · Is discriminerend. · Is haatzaaiend. · Zet aan tot geweld of bevat aanvallend materiaal. · Bevat agressieve en racistische uitlatingen. · Zet aan tot rellen. · Bevat terroristische propaganda. · Bevat politieke uitlatingen. Advertenties over natuurrampen en menselijke tragedies kunnen ook als aanstootgevend worden beschouwd. Heeft jouw advertentie aantoonbare sociale, artistieke of historische waarde? Dan is er sprake van een uitzondering. We verwijderen jouw advertentie wanneer: · Je aanstootgevend materiaal vraagt of aanbiedt, grafisch weergeeft en/of verkondigt. · Wij de inhoud van je advertentie ongeschikt of ongepast vinden. Enkele voorbeelden van objecten die je niet mag vragen of aanbieden op Marktplaats: · Objecten met symbolen van de nazi’s. Voorbeelden hiervan zijn het hakenkruis (swastika), de SS runen en het SS doodshoofd. Dit is inclusief originele of replica Duitse memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog waarop dit soort symbolen aanwezig zijn. Dit geldt ook voor objecten met symbolen van de Ku Klux Klan (KKK). · Het Nazi boek ‘Mein Kampf’ en het NSB boek ‘Volk en vaderland’. Enkele voorbeelden van objecten die je wel mag vragen of aanbieden op Marktplaats: · Memorabilia van de Tweede Wereldoorlog zonder merktekens van de nazi’s of de SS. · Originele Duitse postzegels en munten uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn. · Historische boeken en films over de Tweede Wereldoorlog of over Nazi-Duitsland, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn. ____________________________ Mail van Sotheby’s Amsterdam Off, Manager Evelien Jansen Sotheby’s veilt geen nazispullen. Ik denk eerlijk gezegd dat ook andere grote veilinghuizen als Christie’s, Bonhams en Philips dezelfde regels op dit gebied hebben. Meneer Vrolings heeft dit nooit bij ons nagevraagd, en zal dit helaas zonder onderbouwing hebben gezegd. In ieder geval veel dank voor het doorsturen van dit filmpje.