Democraten van het jaar 66 willen Afrikaanse bouwvakkers naar Nederland halen

Halen. Zo geeft de NOS het weer. Transmediterrane mensenhandel, of zou het toch via de Atlantische Oceaan gaan en moeten we deze partij eerder in 1666 of 1766 situeren?

D66 wil tijdelijk migranten uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen laten overkomen om in Nederland te werken. Volgens de regeringspartij helpt dat om het personeelstekort in bijvoorbeeld de zorg tegen te gaan en kan het tegelijkertijd een oplossing bieden voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Kamerlid Groothuizen stelt voor aan de “tijdelijke arbeidsmigratie” een maximumtermijn te koppelen van vier jaar. Daarna moeten de betrokkenen terug. Volgens hem is vier jaar lang genoeg voor werkgevers om de investering terug te verdienen, maar tegelijk niet lang genoeg voor werknemers om helemaal geworteld te raken. “Een duidelijke einddatum biedt arbeidsmigranten helderheid”, voegt hij eraan toe.

Gelukkig voor D’66 is er altijd nog Wilders om hen in racisme te overtreffen – hij noemt dit een plan tot omvolking want die Afrikanen “gaan nooit meer weg”.

