Feestneuzen in Zevenaar moeten treurneuzen genoemd worden #Ophef

Als carnaval een katholiek feest is, waarom hossen ze niet van oudsher in Castricum, Bolsward of Zandberg van je alaaf en tralalalalalala, kun je je afvragen. En zo wel, waarom trekt het daar geen toeristen die voor de afwisseling willen zuipen en billenknijpen? Of heb ik het mis?

Mijn ooitgeliefde uit het Zuiden zei dat “jullie” (ik werd inbegrepen bij de stomme Ollängers) geen idee van carnaval hebben. Het verkleden was deel van de aardigheid, zodat wij, ja zij ook, verkleed als stomme Ollängers konden aansluiten bij een stoet die toevallig langsliep in Cagliari, waarmee we veel succes oogstten). Vertel mij wat over carnaval!

Maar goed, is het katholiek? Het heeft ongetwijfeld oudere wortels, en het heeft verwantschap met de charivari die in het algemeen als subversief in de ban is gedaan bij de opkomst van kapitaal en staat.

Maar het is een verkleedfeest. Een van de vele dubieuze etymologieën van het woord is “carni vale”, vaarwel aan het vlees op zijn Latijns, omdat het aan de vastentijd voorafgaat.

Vasten – moslims en Koptisch Orthodoxen doen er nog streng aan, en dat mag dan weer niet (de doorsnee PVVFvD’er zal hen toch niet uit elkaar houden.

Zevenaar is als oorspronkelijk tot het Land van Kleef behorend in doorsnee katholiek gebleven. De openbare school voor basisonderwijs heeft op verzoek van de oudervereniging carnaval in verkleedfeest herdoopt. Nou, u voelt hem toch wel? Dit is buigen voor moslimterreur!

Carnaval wordt ‘verkleedfeest’. 🤮 Niet alleen de open grenzen maken ons mooie land kapot maar vooral ook de laffe lieden die het onderwijs, de media en ons land besturen en die uit schaamte voor onze eigen cultuur en identiteit buigen voor de multicu… https://t.co/LvNNX7pAhH — Geert Wilders Retweetbot (@GeertWildersRT) February 14, 2020

“de multicultiwaanzin”, zo moet de oorspronkelijke twiet sluiten.

Onze Geertheid heeft er toch al zin an, want hij vindt nu dat de islam gewoon helemaal weg moet. De achterban zal het absurde niet inzien.

De islamitische ideologie is totalitair, gewelddadig, intolerant en discriminerend van karakter. Daarom moeten alle moskeeën dicht. Allemaal. De islam hoort niet bij Nederland. #Wilders #PVV #stopislam https://t.co/f0VG75v1nf via @parool — Geert Wilders Retweetbot (@GeertWildersRT) February 14, 2020

Alsof het al niet absurd genoeg is zeker te weten dat je Superieur bent maar levensgevaarlijk bedreigd wordt door het anders noemen van een verkleedfeestje op één schooltje, een feest dat naar ik vermoed echt helemaal niets meer met vasten te maken heeft, daar in Zevenaar.

