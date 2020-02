Het CDA biedt een smeekschrift aan over carnaval, alaaf!

Het is altijd wat problematisch een petitie aan te bevelen, hoe goed de zaak ook moge zijn. Petities zijn uitingen van zwakte, het is zeker de beschaafdste en rustigste vorm van actievoeren. Ja, we vragen er hier vaak aandacht voor, vandaag nog in verband met de vroemvroemterroristen van de pandjesprins die zeehonden willen gaan verschrikken.

Politieke partijen die een petitie beginnen zijn erger. Je bent geen partij om iets te vragen, doe er iets aan of zwijg.

Dit is het CDA. Ze hebben daar wat gehoord over een verkleedfeestje en willen nu Hogerhand vragen carnaval tot cultureel erfgoed te doen verklaren. Alsof ze zelf al niet sinds begin vorige eeuw Hogerhand zijn. Wat een vertoning.

Veel Nederlanders kijken ieder jaar uit naar carnaval, of voor sommigen, vastelaovend. Deze veelzijdige traditie wordt doorgegeven van generatie op generatie en staat in het teken van saamhorigheid en gemeenschapszin. Carnaval draagt bij aan verbinding in de samenleving. Daarom steunen wij de oproep van ruim honderd prinsen en prinsessen carnaval om het volksfeest officieel aan te merken als cultureel erfgoed.

Onder het motto 'Geef Het Kwaad een gezicht'

Carnaval = cultureel erfgoed! 💪 Wij steunen de actie van vele prinsen en prinsessen.

CDA (@cdavandaag) February 17, 2020





En wat vindt het gereformeerde/hervormde smaldeel in die club hier nu van?