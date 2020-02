Organisator Vrolings liegt tegen AD over arrestatie Arthur Graaff op nazibeurs Houten

Organisator Vrolings van de nazibeurs in Houten liegt vandaag in het Algemeen Dagblad over het bezoek en de volkomen onzinnige arrestatie van antifascist Arthur Graaff op de beurs afgelopen zondag. Deze werd gisteren op de beurs zonder aanleiding gearresteerd, nadat hij zelf 112 had gebeld.

Vrolings zegt tegen de krant: ,,In aanloop naar de beurs is hem door ons en de gemeente Houten te verstaan gegeven dat hij niet welkom is door dingen die in het verleden zijn gebeurd.” Graaff stelt dat hij nooit iets van Vrolings of de gemeente daarover heeft vernomen. Hij heeft vanochtend de gemeente daarnaaar gevraagd, maar die heeft geen enkel document van die strekking overlegd.

Graaff (71) wijst er verder op dat hij bij zijn beursbezoek opzettelijk rustig deed en zonder problemen een kaartje kocht. Hij wandelde daarna ongehinderd op de beurs en sprak met niemand. Na 10 minuten viel opeens een bewaker hem zonder aanleiding lastig. Toen deze hem vastgreep, belde Graaff 112. Die kwamen, maar voerden echter Graaff tot zijn grote verbazing af. Het feit dat hij door de organisatie van de beurs werd verwijderd acht hij ‘pure discriminatie’ op grond van zijn politieke overtuiging.. Hij gaat morgen aangifte doen tegen Vrolings.

De nazihandelaar zegt ook in het AD over Graaff: “Hij doet het voorkomen alsof wij een nazibeurs zijn en hier allemaal fascisten rondlopen. Het tegendeel is waar.” Graaff wijst erop dat hij en medestanders zondag zelf op de beurs hebben vastgesteld dat driekwart van de spullen hakenkruizen of SS-tekens draagt. Graaff: “Een autobeurs heet zo omdat er auto’s staan, zo heb je ook postzegelbeurzen of keukenbeurzen. Hier zie je vooral swastika’s en daarom is dit een nazibeurs”.

Vrolings is volgens Graaff geen fascist, nazi of neonazi, maar wel fout. De antifascist stelt: ‘Binnen de AFVN-Bond van Oud-verzetsstrijders noemen we nooit iemand nazi of fascist, tenzij je daarvoor veroordeeld bent, zoals de neonazi Koelewaard van Vrolings beurs, bestuurslid van de NVU. We hebben hem op de foto bij het verlaten van de beurs. En op een andere foto met zijn arm fout omhoog.”

Vrolings verdraait volgens Graaff regelmatig de werkelijkheid. Vorige week maandag beweerde hij al tegen RTL Editie NL dat grote veilinghuizen handelden in nazispullen. Dat werd echter dinsdag meteen ontkend door manager Evelien Jansen van Sotheby’s Amsterdam, die zei dat haar collega’s van de andere veilinghuizen er ook zo over denken.