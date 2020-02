Strandblokkade tegen F1terreur op strandreservaat gepland

Nu ook de gemeenteraad van Zandvoort heeft ingestemd met het vervoer van F1-teams over het strand, kondigen verontruste inwoners een blokkade tijdens het internationale sportevenement aan. Koen Zonneveld en Daniël Siepman willen met honderden mensen voorkomen dat de personenwagens van 30 april tot en met 3 mei vanuit Noordwijk langs de vloedlijn naar Zandvoort kunnen rijden. ,,Het wordt een vriendelijke, ludieke en geweldloze actie’’, zegt Siepman.

Het vervoer, dat aan strikte voorwaarden is gebonden, is volgens de gemeenten nodig om het personeel van Red Bull en Alpha Tauri zo veilig mogelijk vanuit Grand Hotel Huis ter Duin naar het circuit van Zandvoort te kunnen vervoeren. Vanwege de toch al druk bereden wegen tijdens het bollenseizoen zou het lastig zijn de veiligheid van de teams te garanderen bij vervoer over de weg.