Op 5 maart organiseert Anarchistisch Initiatief Eindhoven een lezing: Anarchisme? Hoezo anarchisme?

Plaats: Wijkcentrum ‘ t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven

Datum en tijd: donderdag 5 maart, 19.00-21.00 uur

mail: aieindhoven@riseup.net

Anarchisme…, alleen het woord al doet sommige mensen huiveren.

De een denkt bij ”anarchisme” aan aanslagen op vorsten en

ministers. De ander denkt aan demonstraties waar ”in het zwart

geklede anarchisten” opduiken die vechten tegen de politie,

vernielingen aanrichtten en het voor ”goedwillende actievoerders”

verpesten. Een derde denkt bij ”anarchisten” aan wereldvreemde

figuren die dromen van het paradijs op aarde en die je niet zo

serieus hoeft te nemen. Wat is hier van waar?

Anarchistisch Initiatief Eindhoven wil door middel van een lezing

aantonen dat het anarchisme een beter beeldvorming verdient. In

die lezing wordt uitgelegd hoe anarchistische opvattingen in elkaar

zitten. Het anarchisme is een stroming met fundamentele kritiek

op de huidige maatschappij vol onvrijheid en ongelijkheid. Het

anarchisme streeft naar een andere maatschappij, gebouwd op

vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Het anarchisme heeft ook

ideeën hoe je van de huidige naar die andere maatschappij komt

en hoe wij ons kunnen bevrijden.

Na de lezing is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van

vragen en het voeren van discussie. Ook zal op de avond materiaal

– brochures, stickers en dergelijke – van en over het anarchisme

beschikbaar zijn. De avond zelf is vrij toegankelijk. Een vrijwillige

bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

